عميد إعلام الجامعة البريطانية: الإعلام برئ من إقالة «الزند»

قال الدكتور محمد شومان، عميد الإعلام بالجامعة البريطانية، إن الإعلام برئ من إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف «شومان»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الإعلام لا يصنع الحدث بطبيعة الحال، وإنما هو مرآة للواقع>

وأكد “شومان”، أن ما حدث مع المستشار الزند، ومن قبله المستشار محفوظ صابر بسبب رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في سلك القضاء، عبارة عن “زلات لسان”.

وأوضح عميد إعلام الجامعة البريطانية، أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير من الإعلام في قضية الزند، لافتًا إلى أن ما صدر منهما فضحت مكنون وقيم متأصلة لدي المسؤولين.

وأكمل أن الأزمة الكبرى في مصر تكمن في الرهان على الإعلام في قدرته على التأثير، وتغيير الواقع، وهذا غير صحيح، لأن الإعلام يعكس الواقع ولا يستطيع أن يجمل ما هو سيىء، ففي النهاية أصبح الزند ضحية نفسه.