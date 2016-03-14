صورة – أنشيلوتي يشرح كيفية إيقاف ميسي ' هناك طريقة واحدة ولكن '

كيف توقف ليونيل ميسي نجم برشلونة؟ كان هذا هو السؤال الذي وجه إلى كارلو أنشيلوتي المدير الفني المقبل لبايرن ميونيخ والسابق لريال مدريد.

وواجه أنشيلوتي مع الفريق التي دربها اللاعب الأرجنتيني سبع مرات، فاز ميسي في ثلاث مرات مقابل مرتين للمدرب الإيطالي، وتعادلا سويا في مثلهما.

وسجل ميسي في شباك الفريق التي دربها أنشيلوتي أربعة أهداف خلال تلك السبع مباريات.

وقام أنشيلوتي برسم طريقته لإيقاف ميسي خلال المباريات التي واجهه فيها على ورقة وذلك في عموده لموقع "سبورتس سينا" الصيني.

وشرح المدرب الإيطالي المخضرم صورته قائلا:"أفضل طريقة لإيقاف ميسي هي بالدفاع أمامه كفريق وعدم إعطائه أي مساحات داخل الملعب".

وأوضح"يجب أن تكون المسافات بين خطوط الفريق صغيرة وألا نسمح له بلمس الكرة".

وواصل"يحتاج المدرب للعديد من اللاعبين في وسط الملعب ليتمكن الفريق من إيقاف خطورة ميسي على الأقل في المناطق الخطرة من الملعب".

واستدرك"لكن إن كان ميسي جاهز بدنيا بنسبة 100% للمباراة فمن المستحيل إيقافه بغض النظر عن من هو المدرب الذي يواجهه أو ما هي خطته".

وأتم"موهبته الضخمة تجعل من المستحيل توقع ماذا سوف يفعل، لذا لا يوجد طريقة معينة لإيقافه".

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