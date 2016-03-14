أستاذ جراحة: مصر نجحت فى تجارب علاج سرطان الكبد بالخلايا الجذعية

كشف الدكتور علاء إسماعيل - أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، مدير معهد أورام الكبد سابقا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أن مصر أصبحت تستخدم الخلايا الجذعية فى علاج أبرز الأمراض المستعصية التى لا يوجد لها علاج دوائى مثل ضمور عضلة القلب وسرطان الكبد وأمراض العيون.

وأوضح علاء إسماعيل أن مصر استطاعت أن تقتحم عالم العلاج بالخلايا الجذعية والنتائج مبشرة، حيث إن هناك وحدة أبحاث للخلايا الجذعية بجامعة عين شمس وكل قسم يشارك بتتخصصه، فقسم الرمد استخدمها لعلاج مشاكل العشاء الليلى، أما قسم الجراحة استخدمها لعلاج انسداد الأوعية الدموية الطرفية.

ومن المثير للغاية، كما يوضح أستاذ الجراحة، هو استخدام حقن الخلايا الجذعية فى علاج أورام الكبد، حيث يتم حقن الخلايا الجذعية فى الجزء السليم فى الكبد مع وقف الشريان المغذى للجزء المصاب بأورام سرطانية ثم استئصاله جراحيا، وتعتمد الخلايا الجذعية المزروعة على تكبير الجزء السليم ليأخذ الحيز الناقص للجزء المستأصل ويرجع الكبد مرة أخرى طبيعيا.

وأشار أستاذ الجراحة العامة إلى أن الخلايا الجذعية تستخدم عندما تفشل جميع الطرق الجراحية، لافتا إلى أن الجديد فى الخلايا الجذعية فى مصر هو استخدمها فى علاج جلطات وتليف القلب، وفى المرضى الذين يخضعون لتغيير شرايين القلب أو الذين يعانون من جلطة فى القلب، حيث تحقن الخلايا الجذعية المأخوذة من المريض فى عضلة القلب لإنعاشها مرة أخرى والنتائج مبشرة. وأضاف أستاذ الجراحة أن هذه العمليات ليست مكلفة لأنها تعتمد فقط على جهاز فصل الخلايا الجذعية من الدم.

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