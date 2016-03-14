وزير التخطيط: مصر بين أفضل 30 دولة اقتصاديًا وتنافسيًا بحلول 2030

أكد الدكتور أشرف العربى، أن خطة التنمية 2030، تسعى لأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد والتنافسية وحجم الاقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030.

وقال "العربى"، فى مقابلة عبر فضائية "CNBC"، إن الحكومة وضعت نصب عينيها جميع الدراسات والمتطلبات ووضع قائمة بالتحديات محليا ودوليا وسبل التعامل معها وتصنيفها من حيث مدى سهولة أو صعوبة مواجهتها، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها.

وعن خطة إلغاء الدعم، أكد أن الحكومة بدأت بالفعل فى الخطة الخاصة برفع الدعم عن المواد البترولية، وتم البدء فى منظومة الكروت الذكية، وقطعت شوطا كبيرا منها، لافتاً إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيكون عن الأغنياء والقادرين، مع الأخذ فى الاعتبار الفئات غير القادرة، والأكثر فقراً، وزيادة الدعم لها فى صور متعددة، نقدًا وعينًا، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بمراعاة بعد العدالة الاجتماعية.

- وزير التخطيط: نمونا الاقتصادى سيتجاوز 12% بحلول 2030