دبلوماسية أمريكية: مصر تستطيع أن تحصل على الريادة فى نزع السلاح النووى

رأت ديبورا فايكس الممثل الدائم لدى المستشار التنفيذى للأمم المتحدة أن وزير الخارجية المصرى يحظى بالكثير من الاحترام فى دوائر الكونجرس والمجتمع الدولى مؤكدة أن مصر تستطيع أن تحصل على موقع الريادة خاصة فى مجال نزع السلاح النووى.

وأضافت خلال فاعليات المائدة المستديرة التى تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بعنوان: "دور مؤسسات المجتمع المدنى والدبلوماسية الشعبية والعلاقات المصرية الأمريكية"، أمثل 129 دولة فى التحالف الإنجيلى الدولى، ومصر تعتبر بالنسبة لنا أهمية قصوى فأنا الأمريكية الوحيدة فى التحالف الإنجيلى الدولى، والإنجيليين فئة مهمة جدًا فى التأثير على صنع القرار بالولايات المتحدة

وتابعت: نواجه مشاكلنا السياسية فى الولايات المتحدة، وكان من المزعج لى أن أرى الكونجرس لا يتحرى الدقة فى المسائل السياسية، وذلك يوضح بشكل أكبر سبب وجودى، فقادة المجتمع المدنى ورجال الدين لهم دور كبير فى علاقات الولايات المتحدة بباقى الدول.

واستكملت: لا يمكن أن ننكر أن بعض المراحل فى تاريخنا يعانى المواطنين الأمريكيون من المعايير المزدوجة وواجهنا تحديات كبيرة بعد 11 سبتمبر وكمواطنة أمريكية نتمنى أن تصبروا علينا بعض الشىء، مضيفة: اتخذت قرارا ألا تملى على أى منظمة ما تريد قوله عن طريق دفع تكاليف سفرى بل أحاول أن أقرر بشكل منفرد.

واستطردت: ما سنفعله بالهيئة الإنجيلية هو تنظيم لقاءات بالكونجرس والمجتمع المدنى للتعرف على حقيقة التوجهات السياسية فى مصر مختتمة: ندعو الله أن يبارك مصر ومسئوليها وأتمنى أن أتمكن من القيام بمهمتى عندما أعود.

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