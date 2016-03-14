الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تؤكد تحسن الأحوال الجوية غدًا

قال وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجويّة، إن آخر إصدارات لخرائط توزيعات الضغط الجوى وصور الأقمار الصناعية، تشير إلى تحسن فى الأحوال الجوية على المناطق الداخلية غدًا.

وأضاف سعودى فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، أنه من المتوقع هدوء سرعة الرياح على كل المناطق الداخلية مثل القاهرة والوجه البحرى وشمال ووسط سيناء، مما سيكون له مردود إيجابى على حركة السفر على الطرق وعلى عمليات الصيد والملاحة البحرية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستستمر أقل من معدلاتها حتى نهاية الأسبوع، محذرًا من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضح أن فرص نشاط الرياح متوسطة الشدة تنحصر على غرب وجنوب البلاد، مع احتمالات لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد.

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