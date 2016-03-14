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بطلة فيديو "ماصبحتش عليا النهارده": "قلت العبارة ممازحة مع أحد زملائى"

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بطلة فيديو "ماصبحتش عليا النهارده": "قلت العبارة ممازحة مع أحد زملائى" بطلة فيديو "ماصبحتش عليا النهارده": "قلت العبارة ممازحة مع أحد زملائى"
عرضت الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامجها "90 دقيقة" طلب إحدى موظفات مرور حدائق الأهرام من مواطن "أن يصبح عليها"، والذى نشره موقع "انفراد".

وعلى الفور روت الموظفة صاحبة الواقعة، سوزان محروس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تفاصيل فيديو"ماصبحتش عليا النهارده"، موضحة أنها قالت هذه العبارة من باب الممازحة مع أحد زملائها الموظفين.

ولفتت إلى أنها وخلال حديثها مع أحد المواطنين وقيامها بإنهاء إجراءاته مر أحد الموظفين من زملائها فقالت له "ماصبحتش عليا النهارده"، مضيفة: "أنا شخصية أضحك فى وجه المواطنين وأتحدث إليهم بأسلوب جيد، وهذه الكلمة أقولها لكل من يمر من أمامى فى العمل.. أنا غاوية اضحك وابتسم وبحب الناس.. أنا معروفة بإنى بحب أضحك وأهون عن المواطنين تعبهم، والجميع يشكروننى على عملى".

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أنهت انتدابها بعد هذه الواقعة وانتشار الفيديو، مضيفة: "تعرضت لأضرار معنوية ونفسية نتيجة تأثر أولادها هل هذا جزائى أنى ببتسم واستقبل الناس حلو.. عاوزينى أكشر يعنى؟!"

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