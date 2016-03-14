المتحدث باسم الرئيس الروسى: لن نسحب صواريخ "إس – 400" من سوريا

أكد دميترى بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر بحماية القوات الروسية المتبقية فى سوريا برًا وبحرًا وجوًا.

وردًا على سؤال حول بقاء صواريخ الدفاع الجوى "إس – 400" فى سوريا، أم أنه سيتم سحبها مع القوات الرئيسية، قال "بيسكوف" إنه وفقا لما أعلنه الرئيس الروسى سيتم تأمين القواعد الروسية فى "طرطوس" و"حميميم" عن طريق البر والبحر والجو، مما يعنى عدم سحب صواريخ الدفاع الجوى"إس – 400".

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر بانسحاب القوات الرئيسية من سوريا بداية من الثلاثاء 15 مارس، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، اليوم الاثنين.



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