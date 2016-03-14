مصادر ترجح تولى أحمد صبرى أو عادل الشوربجى منصب وزير العدل خلفا للزند

رجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن يُعلن عن اسم وزير العدل الجديد خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الأسماء المرشحة لتولى المنصب خلفا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال.

ورجحت المصادر عددًا من الأسماء من بينها المستشار أحمد صبرى، المعروف إعلاميا برجل قضايا الدم والنار، كما رجحت المصادر اسم المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام.

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