أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر ترجح تولى أحمد صبرى أو عادل الشوربجى منصب وزير العدل خلفا للزند

Google+ Print
مصادر ترجح تولى أحمد صبرى أو عادل الشوربجى منصب وزير العدل خلفا للزند مصادر ترجح تولى أحمد صبرى أو عادل الشوربجى منصب وزير العدل خلفا للزند
رجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن يُعلن عن اسم وزير العدل الجديد خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الأسماء المرشحة لتولى المنصب خلفا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال.

ورجحت المصادر عددًا من الأسماء من بينها المستشار أحمد صبرى، المعروف إعلاميا برجل قضايا الدم والنار، كما رجحت المصادر اسم المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام.

فى أول يوم بعد إقالة أحمد الزند.. مساعدو وزير العدل يجتمعون بفقيه قانونى لبحث مدى قانونية قرار إقالة الزند.. المادة 147 تقضى بضرورة موافقة مجلس النواب على أى تغيير وزارى.. مستشارو الوزير فى أماكنهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365