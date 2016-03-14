نظارات "غاباردين ليس" من "بربري"

دار "بربري" Burberry العريقة نقدّم لكم مجموعة نظارات "غاباردين ليس" Gabardine Lace – وهي مجموعة خريف/ شتاء 2015 من النظارات الشمسية والإطارات البصرية للنساء.

تُذكِّر المجموعة بالدانتيل الإنجليزي التقليدي، عن طريق النقوش الموجودة على الذراعين الذهبيين للنظارات والذين تم استلهامهما من الغبردين المجلل. تتم صناعة الذراعين المعدنيين باستخدام عملية سبك تقليدية تستخدم في صناعة المجوهرات والمنحوتات النفيسة.

وقد ظهر الدانتيل الإنجليزي التقليدي في عدة مجموعات من عروض أزياء "بربري" Burberry مؤخراً حيث استُخدِم نفس الخيط المغزول المستخدم في صناعة قماش غبردين Burberry الأيقوني. يمتاز الغبردين الذي اخترعه توماس بيربري عام 1879 بأنه خفيف ومبتكر ويؤمن الحماية. وتتوفر مجموعة "غاباردين ليس" Gabardine Lace في مجموعة متنوعة من المواد والألوان والموديلات وتحتوي على إطارات معدنية وأخرى من الأسيتات. تحتوي لوحة ألوان نظارات الأسِيتات على ألوان متميزة مثل tortoiseshell (درع السلحفاة)، ودرجات الكهرمان الداكن ودرجات الأحمر العسكري. أم أشكال الإطارات فتحتوي شكل الفراشة والشكل المربع في الإطارات الشمسية من الأسيتات، وشكل عين القطة في الإطارات البصرية من الأسيتات.

يتم الكشف عن هذه المجموعة من قبل الممثلتين البريطانيتين هوليدي غرينجر وكلارا باغيت ضمن حملة Burberry الدعائية العالمية لخريف/شتاء 2015، والتي تم تصويرها في لندن من قبل المصور ماريو تيستينو تحت إشراف المخرج الإبداعي كريستوفر بيلي مدير قسم الإبداع والمدير التنفيذي لـ "بربري" Burberry.