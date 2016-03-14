فتح الله يترك المحلة وحيدا بلا انتصارات

حقق الانتاج الحربي فوزا ثمينا على ضيفه غزل المحلة بهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين.

وحل المحلة ضيفا على الانتاج الحربي ضمن الجولة 22 من الدوري المصري.

وسجل محمود فتح الله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

فتح الله سجل سبعة أهداف هذا الموسم بينهم ستة من ركلات جزاء.

وقفز الانتاج الحربي أربعة مراكز ليحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة.

فيما توقف رصيد المحلة عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

فقد فشل الفريق في تحقيق أي فوز حتى الآن، علما بأن يوم الاثنين شهد تحقيق حرس الحدود لأول فوز له بالدوري على حساب المصري، ليصبح المحلة الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز.