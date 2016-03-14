شوقي غريب بعد تخطي المحلة: حققنا الخطوة الأولى في هدفنا

"هذا الانتصار هو الخطوة الأولى في هدفنا".. هكذا بدأ شوقي غريب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي حديثه عقب الانتصار أمام غزل المحلة.

الإنتاج الحربي فاز على المحلة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

فوز رفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 35 ليقفز إلى المركز الرابع ويدخل المربع الذهبي.

وقال شوقي غريب: "حققنا الخطوة الأولى في هدفنا وهي المربع الذهبي".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "نسعى للمشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل ولذلك هدفنا الحفاظ على تواجدنا في المربع الذهبي".

وعن الأداء أمام غزل المحلة، قال غريب: "أهدرنا العديد من الفرص ولم نستغل النقص العديد نظرا لشعور اللاعبين بالضغط من أجل الحفاظ على النتيجة للوصول للمربع الذهبي".

وأكمل حديثه قائلا: "سنستغل الفترة المقبلة. أمامنا أكثر من 10 أيام قبل أول مباراة عقب التوقف".