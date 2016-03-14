«إيفل» يرد على «إبراهيموفيتش»: أنا البرج وليس أنت

رد برج إيفل، عبر الحساب الخاص بالبرج على “تويتر”، على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش، قائد فريق باريس سان جيرمان، والذي طلب مازحًا تشييد نصب تذكاري له في باريس خلفًا لبرج إيفيل، بعبارة: ‘‘ أنا “البرج” وليس إبراهيموفيتش’’.

صرح “إبراهيموفيتش”، أمس، عقب تتويج النادي بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي، والسادس في تاريخه، إنه يرجح مغادرة الفريق في نهاية الموسم، إلا أنه أضاف مازحًا: ‘‘لكن إذا شيدوا لي نصبًا تذكاريًا خلفًا لبرج إيفل، سأقبل تجديد العقد الذي يربطني بالنادي.’’ حسبما أفادت فرانس 24.

وفي ردة فعل ساخرة على تصريحات زلاتان إبراهيمفويتش، نشر برج إيفل، اليوم الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة كتب فيها: ‘‘ أحب تعبيرك الساخر يا إبرا، ومنظر باريس من هنا جميل، ولكن البرج هو أنا.’’

وسجل أمس زلتان إبراهميوفيتش، خلال المباراة أمام متذيل الترتيب تروا في إطار الجولة 30 أربع أهداف ليساهم في شكل كبير بفوز فريقه العريض 9-صفر. كما أنه سجل هدفا حاسما الأربعاء الماضي أمام تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سمح للباريسيين بالعودة من لندن بفوز 2-1 وضمان تأشيرة التأهل لربع النهائي.