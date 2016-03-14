أعراض فقر الدم عند النساء.. اعرفيها وابعدى عن أسبابها

تتعرض الكثير من النساء للإصابة بفقر الدم أو ما يعرف باسم "الأنيميا"، حيث لا يستطيع الجسم إنتاج "الهيموجلوبين"، وتصاب به النساء بسبب اتباع غالبيتهن أنظمة الرجيم الكيميائى وعدم الاهتمام بأسلوب التغذية الصحيح، وما يتعلق بأمور الحمل والولادة والرضاعة وغيرها من عوامل.

أعراض فقر الدم

>ويقدم الموقع الأمريكى "livestrong" أعراض فقر الدم، مؤكدا أنها تختلف تبعا لسبب حدوثه، ولا تظهر كل أعراض الأنيميا فى بداياتها، ولكن مع الوقت تظهر مجموعة من الأعراض هناك أعراض عامة تكون مشتركة بين من يعانون من فقر الدم وهى:

- الشعور بالتعب المستمر، لدرجة تمنعك من القيام بواجباتك اليومية البسيطة.

>- شحوب البشرة، بحيث يكون لون البشرة مختلفا عن لونه الطبيعى.

>- نبضات القلب غير منتظمة، ففى حالة فقر الدم يعمل القلب على ضخ كمية أكبر من الدم لتعويض نقص الأكسجين فى الدم وهو ما يقد ؤدى إلى فشل القلب.

>- ضيق التنفس.

>- الشعور بالدوخة وعدم الاتزان.

>- الشعور بالنوم والكسل الشديدين.

>- برود فى اليدين والقدمين.

>- الصداع مستمر.

أسباب فقر الدم



>علاج فقر الدم

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>ويرجع الأطباء أسباب فقر الدم لدى النساء إلى أنواع الرجيم المستمر التى تسير عليها بعض النساء دون مراجعة الطبيب المختص، خاصة أنظمة الرجيم الكيميائى، لأنها تحرم الجسم من عناصر غذائية صحية يحتاج إليها الجسم ولا تسبب زيادة فى الوزن، فالنظام الغذائى يعتمد على صنف واحد أو صنفين فى الطعام بدون تنوع فى الوجبات الذى تمد الجسم بالعناصر الأساسية التى تحميه من الإصابة بفقر الدم مثل الحديد والفيتامينات، بالإضافة إلى اعتماد غالبتهن على وجبات "الجانك فود" وهى عالية السعرات ولا تحتوى على فيتامينات أو معادن مفيدة للجسم، إضافة إلى ما تتعرض له المرأة من نزيف الدورة الشهرية أحيانا، وعدم التغذية السليمة فترات الحمل والرضاعة.>ويكمن علاج فقر الدم فى الابتعاد عن مسببات فقر الدم بالالتزام بوجبات غذائية متوازنة تحتوى على الخضراوات والفواكه والبروتينات النباتية والحيوانية والنشويات الناتجة من حبوب القمح الكاملة مثل الخبر الأسمر.