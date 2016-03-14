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مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق مطروح

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مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق مطروح مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق مطروح
استقبل مستشفى العلمين المركزى جثة و8 مصابين إثر تصادم سيارة نقل بأخرى مجهولة بطريق مطروح - الاسكندرية – الساحلى بدائرة قسم العلمين.

وتبلغ لقسم شرطة العلمين بوجود حادث انقلاب لسيارة بالكيلو 127 - طريق مطروح - الإسكندرية - الساحلى دائرة القسم ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6234 ل.ى.ج ربع نقل قيادة المدعو رجب. م.ا 34 سنة سائق، مقيم بكفر الشيخ، وبمكان الحادث فوجئ بسيارة ليبية لم يتمكن من التقاط أرقامها تنحرف تجاهه لم يتمكن من مفادتها ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانحرفت السيارة واصطدمت بـ7 أشخاص كانوا يقفون على جانب الطريق كما أسفر الحادث عن مصرع مرافق قائد السيارة وإصابة وآخر وتم نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر إدارى السلوم وجارٍ العرض على النيابة.


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