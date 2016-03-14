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صور | هبة عبد العزيز: «من أجل مصر» تحتفل بتشجيع الفتيات على تعلم فنون «النول»

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صور | هبة عبد العزيز: «من أجل مصر» تحتفل بتشجيع الفتيات على تعلم فنون «النول» صور | هبة عبد العزيز: «من أجل مصر» تحتفل بتشجيع الفتيات على تعلم فنون «النول»

احتفلت الكاتبة والمحللة السياسية هبة عبد العزيز، مع عدد من الشخصيات الإعلامية النسائية البارزة الكاتبة ناهد صلاح والإعلامية منى سلمان و الإعلامية إيمان أبوطالب، والفنان إيمان البحر درويش بـ 30 فتاة من المحافظات النائية بمؤسسة “من أجل ” للتنمية الشاملة، حيث أقيمت احتفالية خاصة بالفتيات اللاتى يتعلمن فنون الغزل التقليدى “النول”.

وجاءت تلك المشاركة بدعوة من العميدعلاء فضل مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأنّ الغرض من هذه الاحتفالية تشجيع وتدعيم الفتيات اللاتي يتعلمن في مبادرة “بأيدينا هنحقق حلمنا” الهادفة لتعليم فتيات من مختلف محافظات مصر فنون الغزل التقليدي. وتأتى حضور الإعلاميات لهذا الحدث حرصا منهن على مشاركة الفتيات، والإهتمام بقضايا المرأة بشكل عام، ودعم و مساندة النساء وبخاصة سكان المناطق النائية.

وتأتى هذه الاحتفالية بمناسبة إنجاز حوالى 30 فتاة لأكثر من نصف برنامج التدريب في أسبوع واحد فقط.

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