السفارة الليبية في الإمارات تهنئ مواطنيها المبرئين من قضية دعم الإخوان

أعرب عارف النايض سفير ليبيا، بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سروره بحكم البراءة الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بالامارات بحق المواطنيين الليبيين.

وهنئ السفير المواطنين الليبين رجال الأعمال اللذان بصدور حكم البراءة في حقهما، في القضية رقم (159/2014) المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللذان قد وجهت لهم تهمة دعم الإخوان في ليبيا.

وأضاف “النايض” قائلًا ‘‘يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من عدالة المحكمة الاتحادية العليا على إقامة العدالة في حقهما و فريق الدفاع المكلف من سفارة دولة ليبيا’’.

وكان قد ألقى القبض على اثنين من رجال الأعمال الليبيين في الإمارات في عام 2014 بتهمة دعمهم لتيار الإخوان المسلمين في ليبيا.