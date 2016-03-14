روسيا: أمر رئاسي بتصفية المتورطين في إسقاط الطائرة بسيناء أيًا كان موقعهم

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين 14 مارس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالقضاء على المتورطين في تفجير الطائرة الروسية في سيناء، مؤكدا أن هذا الأمر غير محدود الزمن.

> وقال بيسكوف في حديث للصحفيين إن الرئيس بوتين أمر بعد مأساة طائرة الركاب الروسية في سيناء نتيجة عمل إرهابي في 31 أكتوبر الماضي، بالعثور على الإرهابيين أينما كانوا والقضاء عليهم.

وأشار بيسكوف إلى أن هذا الأمر “ليس محدودا زمنيا ولا جغرافيا، ويعد هذا القرار أمرا عاملا للقائد الأعلى للقوات الروسية”.

يذكر أن تفجير الطائرة الروسية أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.