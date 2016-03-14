أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا: أمر رئاسي بتصفية المتورطين في إسقاط الطائرة بسيناء أيًا كان موقعهم

Google+ Print
روسيا: أمر رئاسي بتصفية المتورطين في إسقاط الطائرة بسيناء أيًا كان موقعهم روسيا: أمر رئاسي بتصفية المتورطين في إسقاط الطائرة بسيناء أيًا كان موقعهم

بوتين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين 14 مارس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالقضاء على المتورطين في تفجير الطائرة الروسية في سيناء، مؤكدا أن هذا الأمر غير محدود الزمن.
> وقال بيسكوف في حديث للصحفيين إن الرئيس بوتين أمر بعد مأساة طائرة الركاب الروسية في سيناء نتيجة عمل إرهابي في 31 أكتوبر الماضي، بالعثور على الإرهابيين أينما كانوا والقضاء عليهم.

وأشار بيسكوف إلى أن هذا الأمر “ليس محدودا زمنيا ولا جغرافيا، ويعد هذا القرار أمرا عاملا للقائد الأعلى للقوات الروسية”.

يذكر أن تفجير الطائرة الروسية أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا