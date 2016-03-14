بالصور..رئيس الأمن العام: نقوم بتغيير تضاريس المثلث الذهبى لمكافحة المجرمين

قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص لزملائنا الشهداء فى القليوبية بضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

وطالب مساعد وزير الداخلية ، خلال جولته بالقليوبية ، الضباط بالأمن الذاتى فى تحركاتهم والنجاح هو تحقيق نتائج بدون إصابات والأعداد الجيد للمأموريات من حيث عدد القوات والتسليح ووضع أصعب الاحتمالات عند التعامل وأن القوات تكون جاهزة وقادرة على كل الاحتمالات .

والتقى رئيس الأمن العام بقوات الأمن المركزى المتواجدة بمنطقة الجعافرة، وشدد على تطهير البؤرة الإجرامية بالقبض على العناصر الإجرامية الذين قاموا بإنشاء دواليب مخدرات بتلك المنطقة لترويج تجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة والتى تمت إزالتها بناء على قرارات صادرة من الجهات المختصة.

وطالب اللواء السيد جاد الحق فريقى البحث بتكثيف الجهود وتوسيع المصادر وتفعيل الاستعانة بالتقنيات الحديثة للعمل على سرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة .

وقال مساعد وزير الداخلية، بدأنا فى حملات التطهير ولن نعود إلا بالقضاء على تلك البؤرة الإجرامية، مشددا على سرعة تحديد مكان العناصر الإجرامية الهاربة وضبطهم وضرورة تغيير تضاريس المنطقة بالرجوع إلى الإدارة الزراعية لمعرفة مالكى تلك الأراضى والتى تستخدمها العناصر الإجرامية فى أنشاء دواليب لبيع تجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة وشق طرق طولية وعرضية للسيطرة الأمنية على تلك المنطقة والدخول إلى العمق ، مؤكدا أن الحلول الشكلية والسطحية غير مقبولة.

ونقل رئيس الأمن العام للضباط توجيهات وزير الداخلية بتوفير الدعم الكامل للقوات من أجل القضاء على المثلث الذهبى (الجعافرة - القشيش – كوم السمن – السلمانية )، وعدم عودتها مرة أخرى .



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