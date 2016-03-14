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مؤتمر الجمعية الأمريكية للكيمياء: طرح أقراص منع الحمل للرجال قريبا

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مؤتمر الجمعية الأمريكية للكيمياء: طرح أقراص منع الحمل للرجال قريبا مؤتمر الجمعية الأمريكية للكيمياء: طرح أقراص منع الحمل للرجال قريبا
سلط المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية للكيمياء الضوء على آخر تطورات وسائل منع الحمل الخاصة بالرجال، وأكد فريق من العلماء بجامعة مينيسوتا الأمريكية أنه حدث تطور ملحوظ فى أبحاث موانع حمل الرجال، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون أنه من المتوقع أن تطرح قريبا أقراص يتناولها الرجال عن طريق الفم، لتساهم فى منع حدوث الحمل لدى النساء عن طريق تعطيل خصوبة الرجال بشكل مؤقت، لافتين إلى أن هذه التأثيرات تحدث سريعا دون أن تسبب فى الإضرار بالرغبة الجنسية للرجل، كما أنها ستتمتع بأمان كبير حتى لو تم استخدامها عشرات السنوات.

المثير أنه يمكن أن يحدث الحمل سريعا لدى السيدات بمجرد توقف الرجال عن استخدام هذه الأقراص، دون حدوث أى مشاكل فى عملية الإخصاب أو الجنين. وذكر القائمون على الدراسة أن إحدى هذه الوسائل يعتمد على تثبيط إنزيم يستخدمه الحيوان المنوى كى يخترق جدار البويضة، وهو ما يمنع حدوث التخصيب، وبالتالى لا يتكون الجنين.

كما سلط المؤتمر الضوء على إحدى الوسائل الأخرى الحديثة التى يمكن استخدمها لمنع الحمل عن طريق استهداف الرجال، وهى عبارة عن صمام يتم تركيبه حول الوعاء المنوى للرجال، بحيث يمنع مرور الحيوانات المنوية من الخصية إلى خارج العضو الذكرى، ويمكن للرجل استعادة خصوبته بنفسه مرة أخرى ودون الحاجة للطبيب عن طريق الضغط على زر فى الصمام.


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