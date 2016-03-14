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شوبير: دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا.. وأبو ريدة لا يوجد له منافس

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شوبير: دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا.. وأبو ريدة لا يوجد له منافس شوبير: دخولي انتخابات اتحاد الكرة ليس مؤكدا.. وأبو ريدة لا يوجد له منافس

ماذا حدث بين حسام حسن المدير الفني للمصري ونظيره في حرس الحدود عبد الحميد بسيوني بين شوطي مباراتهما؟ مدرب الفريق العسكري يجيب.

وحقق حرس الحدود انتصاره الأول في الدوري المصري بعد مرور 22 جولة وذلك بعدما تغلب على المصري يوم الاثنين في ملعب الإسماعيلية.

وكان حسام حسن قد دخل في مشادة مع الحكم الرابع بين شوطي المباراة بسبب تأجيله انطلاقها لخمس دقائق ما تسبب في سكون مرماه ثلاثة أهداف في أول 10 دقائق (طالع التفاصيل).

وتحدث بسيوني لقناة "أون تي في" قائلا:"أولا أحب أن أؤكد أن حسام حسن كان قائدي في وأنا أحد محبيه".

وأكمل"ذهبت إليه بين شوطي المباراة وقلت له لا تدع مباراة تؤثر في علاقتنا فما بيننا أكبر من لقاء كرة قدم".

وأتم"قلت له المصري فاز كثيرا على الحرس والعكس فهذه مجرد مباراة".

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