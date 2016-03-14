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صور| انهيار ملاعب «التنمية الرياضية»بشبرا بعد أقل من عامين على افتتاحه بتكلفة 150 مليون

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صور| انهيار ملاعب «التنمية الرياضية»بشبرا بعد أقل من عامين على افتتاحه بتكلفة 150 مليون صور| انهيار ملاعب «التنمية الرياضية»بشبرا بعد أقل من عامين على افتتاحه بتكلفة 150 مليون

كتب: محمد سامي – عمر جمال

انهارت ملاعب كرة السلة وملاعب الكرة الخماسية، في مركز التنمية الرياضة والشبابية بشبرا الخيمة، بعد أقل من عامين على افتتاحه في عهد رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، بتكلفة وصلت إلى 150 مليون جنيه -بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة آنذاك-.

ورصدت كاميرا وكالة ONA، آثار الدمار التي تعرضت لها ملاعب كرة السلة في المركز، إضافة إلى ملاعب الكرة الخماسية، إثر هبوط أرضي مفاجئ، مما تسبب في إصابة بعض اللاعبين بإصابات طفيفة.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، افتتح شهر أغسطس عام 2014، مركز التنمية الشبابية والرياضية الشاملة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمرافقة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية.

في السياق ذاته، قال إبراهيم عطية، مدير مركز التنمية الرياضة والشبابية بشبرا الخيمة، نافيًا انهيار الملاعب، إن إدارة المركز رأت أن خامة أراضي الملاعب غير مناسبة فقامت هي بإزالتها على أن تقوم بتركيب أرضية أخرى أكثر ملائمة للنشاط الرياضي.

وأضاف عطية في تصريح لوكالة ONA، أن ذلك يأتي ضمن عمليات التطوير، التي يشرف عليها فريق متكامل من مهندسي جامعة القاهرة، مؤكدًا أن أرضيات الملاعب فقدت صلاحيتها لممارسة النشاط الرياضي.

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