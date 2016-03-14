الأمم المتحدة: إيران نفذت 966 حكم إعدام العام الماضي

أعلن المحقق الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، عن أن أعدم ما لا يقل عن 966 شخصًا في إيران العام الماضي، وهو عدد قياسي خلال السنوات العشرين الماضية، على حسب قوله.

وقال أحمد شهيد أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “966 شخصًا على الأقل- وهو الرقم الأعلى منذ أكثر من عقدين- أعدموا في العام 2015″، حسبما أفادت العربية نت.

وأضاف «شهبد»، أن “ما لا يقل عن 73 قاصرًا من مرتكبي الجنح أعدموا أيضًا” بين 2005 و2015، بينهم 16 خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي البلد الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بحق قاصرين في العالم.