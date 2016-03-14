اتهام كوستا بسوء السلوك.. ' ليس بسبب باري '

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى دييجو كوستا مهاجم تشيلسي عما بدر منه في لقاء كأس إنجلترا أمام إيفرتون.

إيفرتون فاز على تشيلسي بثنائية مقابل لاشيء في ربع نهائي كأس إنجلترا بفضل ثنائية روميلو لوكاكو.

كوستا خرج من المباراة مطرودا بعد واقعة اشتباك مع جاريث باري لاعب إيفرتون. بطاقة حمراء هي الأولى في مسيرته مع البلوز. (شاهد اللقطة بين كوستا وباري)

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي توجيه تهمة سوء السلوك إلى المهاجم صاحب الـ27 عاما ولكن ليس بسبب واقعة اشتباكه مع باري.

وأشار الاتحاد للتحقيق مع كوستا من أجل معرفة "ما قصده بتوجيه أحدى الإشارات إلى جماهير إيفرتون عقب الطرد".

"إلى جانب عدم مغادرته الملعب مباشرة بعد قرار الحكم بطرده".

ويمتلك كوستا مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل للرد على الاتهامات قبل قرار الاتحاد ضده.

الصورة السابقة هي التي أشار لها الاتحاد الإنجليزي ويرغب في معرفة ما قصده كوستا بذلك

وخرج باري عقب الواقعة ليؤكد أنه لم يتعرض للعض من قبل كوستا. (طالع التفاصيل)

تشيلسي: كوستا لم يعض باري واعتذر عما فعله