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النائب العام يلتقى نظيره الإيطالى لبحث آخر نتائج التحقيقات فى مقل "ريجينى"

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النائب العام يلتقى نظيره الإيطالى لبحث آخر نتائج التحقيقات فى مقل "ريجينى" النائب العام يلتقى نظيره الإيطالى لبحث آخر نتائج التحقيقات فى مقل "ريجينى"
استقبل المستشار نبيل صادق، النائب العام، كلا من الدكتور جوزينى بيناتونى، نائب عام روما، والدكتور سيرجيو كولا يوكو، مساعد النائب العام الذين حضرا للقاهرة، لتلبية دعوة النائب العام المصرى حيث تناولا فى اجتماعهم مناقشة قضية مقتل المواطن الإيطالى جوليو ريجينى والوقوف على آخر ما توصلت إليه التحقيقات حتى اليوم.

واتفق الطرفان على الاستمرار وتطوير التعاون المباشر المشترك بينهم للوقوف على حقائق القضية التى يجرى التحقيق فيها بأقصى جهد، حيث أوضح النائب العام المصرى لنظيره الإيطالى أن التحقيقات فى هذه القضية تجرى تحت إشرافه المباشر منذ بدايتها.

وعرض الجانب الإيطالى تقديم المساعدة للجانب المصرى وإمداده بكافة ما يتوافر إليه من معلومات، وهو ما لاقى تقديرًا كبيرًا من الجانب المصرى، حيث أتفق الطرفان على عقد لقاء بين الشرطة المصرية ومحققى الشرطة الإيطالية فى روما فى القريب العاجل.


>النائب عماد جاد: تقرير البرلمان الأوروبى استبق تحقيقات مصر فى مقتل ريجينى

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مصر 365

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