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مرتضى منصور: سأجلس مع «الإخوان» لو اجتمع السيسى بـ«الألتراس»

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مرتضى منصور: سأجلس مع «الإخوان» لو اجتمع السيسى بـ«الألتراس» مرتضى منصور: سأجلس مع «الإخوان» لو اجتمع السيسى بـ«الألتراس»

14 مارس 2016 | 9:20 مساءً

أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أنه سيجلس مع جماعة الإخوان، لو وافق الرئيس عبد الفتاح ، على الجلوس مع روابط الألتراس، لأنه كلاهما جماعة إرهابية. وقال “منصور” فى مقابلة عبر فضائية “العربية”: “الألتراس جماعة إرهابية محظورة، وأنا حزين من الرئيس بعد دعوته بإحتوائهم، ولكن يمكن تقنينهم قانونيا”.. مستطرداً: “لو وافق الرئيس على الجلوس مع الألتراس سأطلب بعقد جلسات مع الإخوان، لأن كلاهما جماعة إرهابية محظورتين بحكم المحكمة”. وحول دعوات التصالح مع الإخوان، أكد “منصور” أنه ليس ضد الاخوان بل ضد الممارسات الإرهابية، موضحاً: “ابن حسن البنا صديقى، وهو شخص محترم جداً، وأنا ضد شتيمة حسن البنا، لأنه تبرأ من الجماعة، ولكن المشكلة الأكبر مع كل من يفجرون ويدمرون الاقتصاد، وكل من تورط فى الدماء”. وفى سياق آخر، طالب مرتضى منصور، السماح للمساجين بممارسة الحياة الزوجية مرة شهرياً، بجانب توفير تليفونات لهم كى يطمئنوا على أسرهم، معتبراً أن السجون مكان جيداً وبعض ممن كانوا سجناء يودون العودة خلف الأسوار مرة أخرى. وأعترض على تدخلات المجتمع المدنى فى ، متهمها بالحصول على تمويلات أجنبية، قائلاً:” أنا اتسجنت سبع مرات ولو كانوا عاوزين يصلحوا السجون يسألونى”. واستطرد قائلاً: “السجون حلوة جداً وفيه ناس عاوزة تروح تانى..أنا دخلت اللومان وطرة والاستقبال والقناطر الخيرية ولفيت سجون مصر”، مضيفاً أن السجون تتطور والأكل بها نظيف وبها ملاعب اسكواش وتنس وتليفزيونات وثلاجات ومستشفيات نظيفة جداً – على حد قوله – مؤكداً أنه سيرشح نفسه رئيسا للجنة حقوق الإنسان.

 

عاجل 2016-03-14

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