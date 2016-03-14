النائب العام يتفق مع نظيره الإيطالي على التعاون لكشف غموض مقتل «ريجيني»

استقبل النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق كل من الدكتور جوزيني بيناتوني نائب عام روما ومساعد النائب العام الذين حضرا تلبية لدعوة النائب العام المصري حيث تناولا في اجتماعهم مناقشة قضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” ، ودارت المباحثات في جو من الود والتفاهم.

واتفق الجانبان على عقد لقاء بين محقيي الشرطة المصرية والإيطالية في القريب العاجل.

فيما أوضح النائب العام المصري لنظيره الإيطالي أن التحقيقات في تلك القضية تجري تحت إشرافه المباشر.