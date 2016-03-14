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بالصور..أمين البرلمان يصطحب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بجولة بالمجلس

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بالصور..أمين البرلمان يصطحب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بجولة بالمجلس بالصور..أمين البرلمان يصطحب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بجولة بالمجلس
نقلا عن " برلمانى "

اصطحب المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، فى جولة تفقدية فى قاعات وأروقة مجلس النواب اليوم الاثنين، وذلك عقب انتهاء لقاء رؤساء التحرير والصحفيين مع على عبد العال رئيس المجلس.

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(1)
>وتجول رئيس تحرير اليوم السابع برفقة الأمين العام داخل قاعات المجلس المختلفة، وأطلعه على دورة العمل داخل مجلس النواب، وزار القاعة الرئيسية التى تعقد فيها الجلسات العامة، كما تجول فى مكتبة المجلس.

وأطلع أحمد سعد، الكاتب الصحفى خالد صلاح، على المركز الإعلامى الجديد الذى يجهزه البرلمان ليكون مقرا للصحفيين والمحرررين البرلمانيين، والذى يتم إعداده تمهيدا لافتتاحه قريبا.

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(2)
>وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد نظم لقاء ظهر اليوم الإثنين، مع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ولذلك للحديث حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، وتسهيل آليات عمل المحررين البرلمانيين تحت قبة البرلمان، وفيما يلى نعرض تفاصيل الاجتماع.

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(3)
>فى البداية قال على عبد العال، إنه يترأس مجلس استثنائى سواء فى تشكيله أو أدائه، فالأغلبية من المستقلين، وأنا أشعر أننى أتعامل مع 595 حربًا داخل البرلمان.

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(4)
>وأوضح عبد العال خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف ووفد نقابة الصحفيين، أن 70?‏ منهم أعضاء جدد، وعدم وجود أحزاب تتحكم فى توجهات العمل تحت القبة يصعب الأمر، لذا فحين أحضر اجتماعا لا يمكن أن أتنبأ بالقرار الذى سيخرج به الاجتماع"، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجلس نيابى فى كان ينجز مشروعات قوانين تتكون من 440 مادة، كما حدث هذه المرة مع اللائحة.

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(5)

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(6)

أمين-عام-البرلمان-يصطحب-خالد-صلاح-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-فى-جولة-بالمجلس-(7)

رسائل رئيس البرلمان خلال لقاء رؤساء التحرير.. أرفض حبس الصحفيين فى جرائم النشر.. ولن نصدر قانوناً يخصهم بدون وضع رأيهم فى الاعتبار.. ويؤكد: مجمل أداء النواب جيد.. ولا تنزعجوا من بيان البرلمان الأوروبى
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