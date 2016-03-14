تموين الإسكندرية تشن حملة تفتيشية على 7 مطاحن وتتحفظ على 400 "شيكارة"

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية حملة تفتيشية على 7 مطاحن فى نطاق الإدارة، وتم سحب عينات من القمح والدقيق لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل واتخاذ اللازم حيال العينات التى ترد مخالفة، كما تم التحفظ على 400 "شيكارة" دقيق غير مطابقة للمواصفات بأحد المطاحن.

من جهة أخرى تم المرور على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين، وتحرير 13 محضر جنح حيال المخالفات التموينية، ما بين إدارة مخابز دون ترخيص وبيع أنابيب بأزيد من السعر الجبرى وبيع سجاير بأزيد من السعر المحدد، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية سارية.

- تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية فى المنتزة والعجمى بالإسكندرية