جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف الثانى للشباب

ينظم مركز تنمية المھارات المھنية والتوظيف بجامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الثانى للجامعة غدا الثلاثاء الموافق 15 مارس لعام 2016 وبحضور اللواء ياسين طاھر، محافظ الإسماعيلية، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والدكتورة ناھد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وسيشارك فى الافتتاح نواب الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات والأساتذة بالإضافة إلى ممثلى الشركات المشاركة، وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومركز الاستشارات المھنية بالجامعة الأمريكية بالقاھرة.

يبدا? الملتقى الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، حيث يشارك فى الملتقى الثانى مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التى تبحث عن كفاءات من خريجى الجامعة للعمل فى شركاتھم، ويوفر الملتقى ما يزيد عن 300 فرصة عمل فى مختلف المجالات الطبية والھندسية والتجارية.

يذكر ا?ن مركز تنمية المھارات المھنية والتوظيف بجامعة قناة السويس تم ا?نشاؤه عام 2012 بالتعاون بين الجامعة ومركز الاستشارات المھنية بالجامعة الأمريكية بالقاھرة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبناء عليه قام مركز الاستشارات المھنية بالجامعة الأمريكية خلال الثلاث أعوام الماضية بتدريب وتوجيه موظفى مركز جامعة قناة السويس لتأھيلھم كميسرى توجيه مھنى معتمدين وذلك لتقديم الاستشارات المھنية وتدريب الطلبة والخريجين على الاستعداد لسوق العمل.

وكذلك يقوم المركز بالتعاون مع الشركات والمؤسسات التعليمية طوال العام لتوفير فرص العمل والتدريب الصيفى لطلبة الجامعة، بالإضافة إلى منح الدراسات العليا.

وقام مركز تنمية المھارات المھنية والتوظيف بالجامعة خدماتھ المھنية المتعددة ا?لى ما يقرب من سبعة آلاف طالب وحديثى التخرج وتشمل ھذه الخدمات الاستشارات المھنية الفردية، وورش عمل لكتابة السيرة الذاتية، وكيفية البحث عن عمل والاستعداد للمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى دورات لغة ا?نجليزية وبرامج اكتساب المھارات الشخصية المطلوبة فى سوق العمل.

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