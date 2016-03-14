المدعى العام الإيطالى يغادر القاهرة بعد زيارة لبحث تطورات مقتل "ريجينى"

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، وفد قضائى ايطالى برئاسة المدعى العام الإيطالى "جوزيبى بنياتونى"، بعد زيارة سريعة بحث خلالها اخر تطورات التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

والتقى الوفد الإيطالى الذى غادر على متن طائرة خاصة مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

وتناقش الطرفان حول التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المصرية، وكيفية التنسيق مع النيابة العامة بروما، ومشاركة المعلومات والتحقيقات والأدلة للوصول إلى الجانى الحقيقى.

- "النيابة العامة" تسلم ملفًا كاملًا لمدعى "روما" فى قضية "ريجينى"

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