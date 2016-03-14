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شوبير يكشف سبب رفضه دخول انتخابات الأهلي.. وأزمته مع المجلس الحالي

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شوبير يكشف سبب رفضه دخول انتخابات الأهلي.. وأزمته مع المجلس الحالي شوبير يكشف سبب رفضه دخول انتخابات الأهلي.. وأزمته مع المجلس الحالي

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي عن سبب رفضه الدخول في انتخابات ناديه السابق في أكثر من مرة.

وتحدث شوبير للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا: "طُلب مني في وقت سابق الترشح لرئاسة الأهلي لكن أنا لا أرى نفسي مسؤولا داخل النادي على الأقل في الوقت الحالي".

وأوضح "أحب رؤية الأهلي من الخارج وأن أقدم له المساعدة الفنية أو الإعلامية إذا طُلبت مني".

واستدرك"بالطبع شعور رائع أن أكون رئيسا للأهلي، لكن هذا المنصب لا أسعى له حاليا ولا أسعى لدخول الانتخابات في النادي خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن سبب وجود أزمة بينه وبين مجلس إدارة الأهلي الحالي تحدث "لم أقل إن أعضاء الإدارة لا يصلحوا لإدارة النادي".

وأضاف "ولكن هناك بعض المشاكل. فهم من أتوا ببعض الأشخاص غير المؤهلين للعمل في المركز الإعلامي للناد".

وتابع "المشكلة أن من يعملون في المركز الإعلامي يشجعون فرقا أخرى".

وأوضح "ليس لدي أزمة أن تشجع الزمالك ولكن اعمل هناك، فليس من المنطقي أن تحب ناديا وتدافع عن آخر في نفس اللحظة".

وأكمل"هذا بالإضافة لأن أعضاء الإدارة اتخذوا قرارات غير جيدة في بعض المناسبات".

وأتم"لكن بشكل عام أبدي عدم رضائي الشديد عن ما يحدث داخل النادي".

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