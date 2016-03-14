لعبة في الجول - ميدو يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية.. ' مفاجأة '

"أعتذر لنجوم كثيرة جدا في مصر.. لكن هؤلاء هم أفضل خمس لاعبين مصريين من وجهة نظري" أحمد حسام "ميدو" محلل قنوات beIN Sports والمدير الفني السابق للزمالك.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من ميدو 5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

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وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وبطرح السؤال على ميدو، ظل يفكر صامتا دقائق طويلة، ثم قال: "المشكلة أنك هتوقع ناس كتيرة في الاختيارات".

لكن في النهاية اختار ميدو الخماسي بالترتيب التالي:

1 - حسام حسن

"من الصعب أن يتكرر، ليس فقط بسبب إنجازاته لكن قدراته التهديفية، أنا لعبت بجوار نجوم كثر وهو واحد من أفضل المهاجمين الذين رأيتهم ويمكنه تسجيل أهداف صعبة".

"هذا بخلاف شخصيته القيادية داخل وخارج الملعب، لا جدال عليه، وصعب أن يصل أحد لهذا المستوى".

2- محمود الخطيب

"رغم أن جيلي لم يلحق محمود الخطيب، لكننا شاهدنا مبارياته وجدت لاعب يجمع بين طول القامة والمهارة والذكاء والقدرة التهديفية في الملعب".

3- عصام الحضري

"حارس مرمى لن يتكرر في رأيي".

4 - حازم إمام

"صاحب مهارة عالية جدا، يستطيع أن يصل أي مهاجم للمرمى سريعا وبأداء مهاري وذكي". وتابع مازحا "بخلاف أنه صديقي فهذا شيء يضيف إليه".

5 - وائل جمعة

"مدافع في رأيي صعب أن يتم تعويضه، قوي وقائد وتطور بشكل كبير ومستواه ثابت، لعبت مع وائل جمعة مع محمود الجوهري عندما كان لاعبا في المحلة في أمم إفريقيا 2002 بمالي.. ولاحظت مدى التطور السريع".

"من الصعب أن تجد شخصية مثل وائل جمعة يحافظ على مستواه العالي وثباته على هذا المستوى سنوات طويلة".