لافروف: النظام الفيدرالى أحد الحلول الممكنة فى سوريا

قال وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف أن النظام الفيدرالى هو أحد الحلول الممكنة فى سوريا إذا كان ذلك خيار شعبها.

وأضاف لافروف اليوم الاثنين أن روسيا ستدعم أى حل تتوصل إليه الحكومة والمعارضة السورية لإنهاء الحرب الدائرة فى البلاد، بما فى ذلك "أى شكل (من أشكال الحكومة) أيا كان تسميته: الدولة الاتحادية أواللامركزية أوالوحدوية."

وتابع فى مؤتمر صحفى مشترك فى موسكو مع نظيره التونسى، أن الدول يجب ألا تشن هجوما على الإرهابيين فى ليبيا من دون الحصول أولا على إذن مسبق من مجلس الأمن.

وقال لافروف أن المباحثات مستمرة بشأن تزويد القوات الخاصة التونسية بالعتاد فى حربها ضد الإرهاب.

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