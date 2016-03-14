ملك الأردن ورئيس الوزراء التركى يبحثان هاتفيا جهود الحرب على الإرهاب

تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو، جرى خلاله بحث الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب العاهل الأردنى، خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة لحادث التفجير الإرهابى الذى وقع يوم أمس وسط العاصمة التركية أنقرة، معربا عن تعازيه بالضحايا الأبرياء، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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