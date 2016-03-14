أخبار الأردن اليوم.. الملك عبدالله الثانى يدين تفجير أنقرة

أخبار الأردن

أخبار الأردن اليوم

أخبار الأردن اليوم

>تناولت أخبار الأردن اليوم إدانة عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى حادث التفجير الإرهابى فى تركيا، ومن ناحية أخرى ركزت أخبار الأردن اليوم على إدانة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور للحادث الإجرامى.>أدان عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى حادث التفجير الإرهابى الذى وقع مساء أمس فى ساحة (كزيلاى) وسط العاصمة التركية أنقرة، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين..حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى الاثنين.>كما أعرب رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور الاثنين، عن إدانة الأردن الشديدة للحادث الإجرامى الذى استهدف العشرات من المدنيين الأبرياء مساء الأحد فى أنقرة، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب تركيا لتجاوز آثار هذا العمل الإرهابى.

وعلى جانب أخر طالب الربان محمد الدلابيح، مدير عام نقابة ملاحة الأردن، بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتوظيف سبل النقل بما يتوافق مع الموقع الإقليمى لكل دول عربية، بالإضافة إلى إجراء دراسة لعمل تحليل شامل لتاريخ صناعة النقل على مدار 10 سنوات ماضية لمعرفة أسباب التراجع الملحوظ فى صناعة النقل البحرية.

ومن جهته.. أبلغ رئيس الوزراء التركى، خلال الاتصال، النسور بتأجيل زيارته التى كانت مقررة إلى المملكة يوم غد الثلاثاء على إثر هذا الهجوم الإرهابى.

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