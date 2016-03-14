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نائب وزير الدفاع الجزائرى يعلن حالة التأهب على الحدود مع ليبيا

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نائب وزير الدفاع الجزائرى يعلن حالة التأهب على الحدود مع ليبيا نائب وزير الدفاع الجزائرى يعلن حالة التأهب على الحدود مع ليبيا
رفع رئيس أركان الجيش الجزائرى ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح حالة التأهب الأمنى على الحدود بسبب مخاوف من تهريب سلاح والاضطرابات فى ليبيا حيث كسب تنظيم داعش أرضا.

وزار رئيس الأركان جنوب شرق الجزائر قرب الحدود مع ليبيا أمس الأحد بعد أيام من قتل الجيش ثلاثة متشددين إسلاميين فى كمين ومصادرة أسلحة منها صواريخ ستينجر.

وحذرت الجزائر ولها حدود مشتركة مع ليبيا تمتد لأكثر من ألف كيلومتر من امتداد العنف من ليبيا إلى أراضيها. وانزلقت ليبيا فى حالة من الاضطراب منذ سقوط حكم معمر القذافى عام 2011.

وإلى الجنوب من الجزائر وسع متشددون إسلاميون هجماتهم فى الفترة الأخيرة إلى مناطق من مالى ودول أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن رئيس الأركان قوله "ما تعيشه منطقتنا فى الوقت الراهن من اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة ينذر بالتأكيد بعواقب وخيمة وتأثيرات غير محمودة على أمن واستقرار بلدان المنطقة."

وأضاف أن هذا "يملى علينا فى الجيش الوطنى الشعبى التحلى بالمزيد من الحرص واليقظة حتى تبقى الجزائر عصية على أعدائها ومحمية ومصانة من كل مكروه."

وتفيد تقارير صحفية محلية أن الجزائر زادت بالفعل تواجدها العسكرى على الحدود بنشر المزيد من القوات واستخدام طائرات استطلاع بدون طيار.

والجزائر التى تتعافى من صراع مسلح مع مقاتلين إسلاميين دام أكثر من عشر سنوات فى تسعينات القرن الماضى حليف رئيسى للغرب ضد المتشددين فى المنطقة.

ومن النادر وقوع أعمال عنف أو هجمات فى الجزائر لكن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى مازال نشطا فى جيوب خاصة فى أقصى الجنوب والمناطق الجبلية شرقى العاصمة.
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