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رئيس محكمة الأقصر السابق: «الزند» خرج ذليلًا خافض الرأس

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المستشار أحمد الزند وزير العدل

المستشار أحمد الزند وزير العدل

قال المستشار حسام مكاوي الرئيس السابق بمحكمة الأقصر الابتدائية ، أنه في مثل هذا العام من العام الماضى 2015 صدر حكم أولي باحالتنا للمعاش .. وفى ذات اليوم من العام الحالى أقيل شاكينا وظالمنا الزند ‬.

وأضاف مكاوي عبر تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” ، ” تقنيا ما زلنا قضاة حتى صيرورة الحكم باتا .. أما الزند فخرج ذليلا خافض الرأس .. واقول له .. الان تذكر ربك يا زند بعد الانحطام والانهدام .. فما بعد الموت أدهى وأفظع.

وكان  مكاوي، صرح من قبل إن الزند أصدر تعليماته بعد توليه الوزارة بوقف صرف كل مستحقاته المالية.وقد فوجئ القاضي حسام مكاوي برفض المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر الابتدائية صرف مستحقاته المالية بدون إبداء أي أسباب قانونية خلافا لنص المادة 101 من قانون السلطة القضائية التي توجب صرف كل المستحقات للقاضي المحال للصلاحية حتى صدور حكم نهائي، بحد تصريحه.

تدوينة مكاوي

تدوينة مكاوي

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