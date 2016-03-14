دعوى جنائية لوضع «الزند» على قوائم ترقب الوصول في السعودية

طالب المستشار كامل عادل السلطان السلطات في المملكة العربية السعودية بوضع المستشار أحمد الزند على قوائم ترقب الوصول الى المملكة وتحريك دعوى جنائية ضده

وقال المستشار كامل، بحسب تصريحات صحفية، من المملكة العربية السعودية إن الخطوات التنظيمية في مثل تلك الدعاوى هي تقديمها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم من جانبها تستأذن الملك لتحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات.

وطالب السلطان في بلاغه بضرورة تطبيق الحدود على المستشار احمد الزند قائلاً ” ان ما أقدم عليه المشكو في حقه يمثل إهانة كبيرة للنبي الكريم و أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وخطأ جسيم ارتكب في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أمر محظور شرعاً، موضحاً بالقول : حيث أن سب الله ورسوله “القتل” مطلقاً وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام كما قال القاضي عياض ( لا خلاف ان ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم) وقال ابن الجلاب (من سب الله سبحانه وتعالى او سب الرسول من مسلم او كافر قتل).

و أوضح المستشار كامل السلطان في تصريحه أن الامر تم رفعه للمقام السامي “الديوان الملكي” للسماح للادعاء العام باستكمال الإجراءات.