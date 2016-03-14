أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

دعوى جنائية لوضع «الزند» على قوائم ترقب الوصول في السعودية

Google+ Print
المستشار أحمد الزند - أرشيفية

المستشار أحمد الزند – أرشيفية

طالب المستشار كامل عادل السلطان السلطات في المملكة العربية بوضع المستشار أحمد الزند على قوائم ترقب الوصول الى المملكة وتحريك دعوى جنائية ضده

وقال المستشار كامل، بحسب تصريحات صحفية، من المملكة العربية السعودية إن الخطوات التنظيمية في مثل تلك الدعاوى هي تقديمها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم من جانبها تستأذن الملك لتحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات.

 

67410-11940419_1211901405501555_779627175_n

وطالب السلطان في بلاغه بضرورة تطبيق الحدود على المستشار احمد الزند قائلاً ” ان ما أقدم عليه المشكو في حقه يمثل إهانة كبيرة للنبي الكريم و أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وخطأ جسيم ارتكب في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أمر محظور شرعاً، موضحاً بالقول : حيث أن سب الله ورسوله “القتل” مطلقاً وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام كما قال القاضي عياض ( لا خلاف ان ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم) وقال ابن الجلاب (من سب الله سبحانه وتعالى او سب الرسول من مسلم او كافر قتل).

و أوضح المستشار كامل السلطان في تصريحه أن الامر تم رفعه للمقام السامي “الديوان الملكي” للسماح للادعاء العام باستكمال الإجراءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة