رئيس بنك مصر : قرارات البنك المركزي الأخيرة هدفها ضبط سوق الصرف

علق محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، على قرار البنك المركزي بخفض الجنيه المصري أمام الدولار، قائلًا: ‘‘قرارات البنك المركزي الأخيرة هدفها ضبط سوق الصرف وإعادة ثقة المستثمرين في البنوك’’.

ودعا «الأتربي» خلال مكاملة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم”، المصريين لشراء الشهادات الدولارية التي تم أصدارها أخيرًا للاستفادة من سعر الفائدة عليها.

وأضاف «الأتربي» أن شهادات بلادي الإدخارية للمصريين في الخارج من أفضل الأوعية الإدخارية، مؤكدًا ان قرار البنك المركزي الأخير يقضي على المضاربة في الدولار والسوق السوداء.

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تصحيحية وآثارها إيجابية على السوق.