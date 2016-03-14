أوباميانج: سأنتقل إلى ريال مدريد.. لكن ليس الآن

أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند أنه سيلعب يوما ما في صفوف ريال مدريد لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تلك الخطوة لم يحن موعدها بعد.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد كشفت في تقرير لها في وقت سابق عن توصل أوباميانج لاتفاق مع ريال مدريد يقتضي بانتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، ولا يفصله عن التوقيع سوى اتفاق إدارة الفريق الملكي مع دورتموند.

وتحدث أوباميانج لشبكة "بي إن سبورتس" مجيبا عن سؤال حول انتقاله لباريس سان جيرمان"لا ليس هدفي العودة إلى فرنسا".

وأكمل لاعب سانت إيتيان السابق"لقد غادرت فرنسا منذ ثلاث سنوات ولا أرى سببا واضحا للعودة".

وبسؤاله عن ريال مدريد علق"لا يوجد أي اتفاق بيننا، ولكنني وعدت جدي في وقت سابق بإنني سألعب هناك يوما ما في المستقبل".

وأتم"كما قلت سابقا أحب اللعب في إسبانيا واكتشاف أشياء جديدة".