صور | «داعش» يقتل 3 عراقين سحلًا بالخيول

نشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو جديد لعملية إعدام 3 أشخاص في العراق، سحلًا على الأرض، بتهمة التجسس لصالح قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الإثنين، صورا من الفيديو، مشيرة إلى أنه انتشر على مواقع الإنترنت، نهاية الأسبوع الماضي.

ويظهر الفيديو قيام مقاتلي “داعش” بربط 3 أشخاص بخيول، وسحلهم في إحدى الحدائق بعد اتهامهم بالتجسس لصالح التحالف الدولي.

وانتهى الفيديو بقطع رءوس الأشخاص الثلاثة على يد عناصر التنظيم.