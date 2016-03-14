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تمرينات لتخسيس الكرش والتخلص من بروز البطن

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تمرينات لتخسيس الكرش والتخلص من بروز البطن تمرينات لتخسيس الكرش والتخلص من بروز البطن
ظهور وبروز البطن وترهلها من المشكلات التى تصيب الكثير من الأشخاص، فى الوقت الذى يمثل مشكلة أكبر لدى السيدات لمعانتهن منه بعد الولادة القيصرى بشكل خاص، فهو من أصعب أنواع السمنة الموضعية.

ولتخسيس الكرش لابد من تكامل عنصر الحركة عن طريق ممارسة بعض التمرينات، وكذلك تناول غذاء صحى لا يحتوى على التى تتراكم فى مواضع الجسم خاصة البطن.

الدكتور عمر رضا - استشارى العلاج الطبيعى - قدم أكثر من تمرين للتخلص من الكرش، سهل وبسيط لا يتطلب الكثير من المجهود، وبالتالى يصبح الاعتياد على أدائه سهلا خاصة للسيدات.

تخسيس الكرش بتمرين الشفط


>شفط البطن تمرين بسيط وسهل ينصح به الاطباء، وذلك لأنه غير مرهق أو كبعض التمارين الرياضية الأخرى المرهقة والتى تحتاج لتجهيز وبذل جهد، فهذا التمرين يمكنك القيام به أثناء مشيك، وفى طريقك إلى العمل، وأثناء جلوسك فى العمل، فيمكن ممارسته فى جميع الأوضاع وهذه هى ميزته، وأبرز فوائد تمرين شفط عضلات البطن على الإطلاق، هو تخسيس الكرش وشفطه إلى الداخل تدريجيا وجعلها مسطحة كما يحلم الكثيرون، فهذا التمرين والذى يتم بشفط الإنسان لعضلات بطنه قدر المستطاع لا وقت محدد له، ولا عدد مرات، ويفضل أن يكون عادة صحية حركية يمارسها طوال الوقت إلا عند النوم بالطبع.

وتابع الدكتور عمر حديثه موضحا أن هذا التمرين يساعد على تخسيس الكرش والتخلص من دهون البطن، شريطة الانتظام وممارسته على الدوام ولفترات طويلة، كما أنه يقوى عضلات البطن والصدر، ويمنعها من الترهل وعودة الكرش مرة أخرى، لأنه يشد العضلات إلى الداخل ويعيدها لمكانها الطبيعى قبل الترهل، كما أنه يساعد الظهر على أن يكون معتدلا مما يمنع تهدل الأكتاف، والحفاظ على القوام العام للجسم، كما يفيد فى تحسين حالة بشرة البطن، خاصة للسيدات اللاتى تعرضن للحمل والولادة، ويظهر تدريجيا العضلات تحت الصدر عند الرجال بمظهر لائق، ويعتاد الإنسان عليه مما يجعله يعتاد على مظهر الكرش المشفوط.

تمرين التعلق لتخسيس الكرش


>من التمرينات السهل القيام بها فى المنزل أيضا - كما يوضح الدكتور عمر - تمرين رفع الجسم لأعلى وشد الذراعين بالتعلق فى العقلة أو أى عصا معلق لأغراض الرياضة، فيقف الشخص ويمسك بالعقلة جيدا ويحاول حمل جسمه لأعلى، وتدريجيا يصبح قادرا على حمل ساقيه كاملين بعيدا عن الأرض، يمكن لهذا التمرين ألا يتخطى العشر مرات رفعا للجسم، ويمكن أداؤه مرتين أو مرة أسبوعيا، ويساعد على تخسيس الكرش بشكل سريع، ويشد عضلات البطن والذراعين بشكل لا مثيل له.

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مصر 365

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