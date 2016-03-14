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لاجازيتا: سباليتي علم صلاح كيف لا يكون أنانيا

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لاجازيتا: سباليتي علم صلاح كيف لا يكون أنانيا لاجازيتا: سباليتي علم صلاح كيف لا يكون أنانيا

أبرزت جريدة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إنجازات لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما في الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب الفريق.

وتولى سباليتي قيادة روما خلفا لرودي جارسيا قبل شهرين بالتمام والكمال، وحقق نتائج مبهرة في الدوري الإيطالي، لكنه خسر مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وتعادل روما في مباراة بالدوري الإيطالي وخسر أخرى قبل أن يحقق ثمانية انتصارات متتالية على يد سباليتي في الشهرين.

وأفادت الصحيفة أن من ضمن إنجازات سباليتي في فترة الشهرين هي تعليم محمد صلاح جناح الفريق كيف لا يكون أنانيا في طريقه لعبه.

وأضافت "صلاح كان يلعب بشكل فردي قبل وصول سباليتي، وعندما وصل المدرب ذو الصلعة الشهيرة علمه كيف يلعب جماعيا مع زملائه".

صلاح سجل 12 هدفا لروما هذا الموسم، بينهم ستة في الشهرين الأخيرين تحت قيادة سباليتي، كما صنع الجناح المصري خمسة أهداف معه، مقابل صناعة هدفين فقط مع جارسيا.

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