بشار الأسد : روسيا تعهدت بمواصلة دعم سوريا لمحاربة الارهاب

أصدر مكتب الرئاسة السورية بيانًا أفاد نصه بأن روسيا قد تعهدت بمواصلة دعم سوريا لمحاربة الارهاب.

جاء ذلك بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بسحب القوات الرئيسية من سوريا بدءا من يوم غد الثلاثاء 15 مارس.

واعلن الكرملين أن “جميع ما خرج به اللقاء (الثلاثي) تم بالتنسيق مع الرئيس السوري بشار الأسد”.

واعتبر بوتين أن “المهمات التي كلفت بها القوات الروسية في سوريا تم انجازها”.

وقال خلال اللقاء: “أعتبر أنه تم تنفيذ أغلب مهمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، لذلك آمر وزير الدفاع ببدء سحب الجزء الأساسي من مجموعتنا الحربية من الجمهورية العربية السورية”، منوها بأن “الجانب الروسي سيحافظ من أجل مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية على مركز تأمين تحليق الطيران في الأراضي السورية”.

وأكد بوتين كذلك أن “القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما كما في السابق”.