المدعي العام الإيطالي يغادر القاهرة بعد بحث تطورات تحقيقات مقتل «ريجيني»

غادر وفد قضائي إيطالي، برئاسة مدعي عام روما روبرتو جوزيبي بنياتوني، مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة سريعة بحث خلالها أخر تطورات التحقيقات في مقتل الإيطالي، جوليو ريجيني.

والذي عُثر على جثته على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أول فبراير الماضي.

وإلتقى الوفد الإيطالي الذي غادر على طائرة خاصة مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك في إطار بحث التحقيقات المشتركة في قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتناقش الطرفان حول التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية، وكيفية التنسيق مع النيابة العامة بروما، ومشاركة المعلومات والتحقيقات والأدلة للوصول إلى الجاني الحقيقي.