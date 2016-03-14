ضبط شخص أثناء محاولة سرقة "سوبر ماركت" بجوار متحف محمود مختار

نجح عدد من أهالى منطقة الدقى فى ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة سوبر ماركت بجوار متحف محمود مختار وحرمه، وقام الأهالى على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جاءت على الفور وألقت القبض عليه.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، قام بافتتاح معرض منير كنعان بمحتف محمود مختار وحرمه، منذ قليل، بحضور عدد من رموز الفن.

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