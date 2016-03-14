وفاة والد مهاجم جالاتا سراي بانفجار في تركيا

تلقى أوموت بولوت مهاجم نادي جالاتا سراي التركي أسوأ الأنباء عقب الإعلان عن ضحايا انفجار تركيا. وفاة والده كمال بولوت.

انفجار يوم الأحد هز مدينة أنقرة عاصمة تركيا وأسفر عن سقوط 37 شخصا على الأقل.

والد أوموت بولوت كان ضمن ضحايا "الحادث المأساوي".

وأصدر نادي جالاتا سراي التركي بيانا رسميا يوم الاثنين ليعلن وفاة والد مهاجم الفريق.

وكتب النادي التركي: "اهتزت عاصمتنا بسبب اعتداءين ذهب ضحيتهما أناس أبرياء. أصبنا بالصدمة جراء النبأ الذي تلقيناه صباح الاثنين".

وأضاف "لقد علمنا بأسى بأن كمال بولوت والد مهاجمنا كان من بين الضحايا. يتقدم النادي واللاعبون بأحر التعازي".

وسجل أوموت بولوت 6 أهداف هذا الموسم خلال 39 مباراة خاضها في 5 بطولات (الدوري التركي والكأس ودوري الأبطال والدوري الأوروبي ولقاء السوبر).