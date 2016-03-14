أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وفاة والد مهاجم جالاتا سراي بانفجار في تركيا

Google+ Print
وفاة والد مهاجم جالاتا سراي بانفجار في تركيا وفاة والد مهاجم جالاتا سراي بانفجار في تركيا

تلقى أوموت بولوت مهاجم نادي جالاتا سراي التركي أسوأ الأنباء عقب الإعلان عن ضحايا انفجار تركيا. وفاة والده كمال بولوت.

انفجار يوم الأحد هز مدينة أنقرة عاصمة تركيا وأسفر عن سقوط 37 شخصا على الأقل.

والد أوموت بولوت كان ضمن ضحايا "الحادث المأساوي".

وأصدر نادي جالاتا سراي التركي بيانا رسميا يوم الاثنين ليعلن وفاة والد مهاجم الفريق.

وكتب النادي التركي: "اهتزت عاصمتنا بسبب اعتداءين ذهب ضحيتهما أناس أبرياء. أصبنا بالصدمة جراء النبأ الذي تلقيناه صباح الاثنين".

وأضاف "لقد علمنا بأسى بأن كمال بولوت والد مهاجمنا كان من بين الضحايا. يتقدم النادي واللاعبون بأحر التعازي".

وسجل أوموت بولوت 6 أهداف هذا الموسم خلال 39 مباراة خاضها في 5 بطولات (الدوري التركي والكأس ودوري الأبطال والدوري الأوروبي ولقاء السوبر).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع