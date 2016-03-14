شطة لـ في الجول: دفاع الأهلي علامات استفهام.. وهذه نصيحتي لمارتن يول

يرى مصطفى عبد المنعم "شطة" رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن دفاع الأهلي حوله علامات استفهام بسبب أدائه.

وتعادل الأهلي سلبيا مع ركرياتيفو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على أن يتضيفه يوم 19 مارس الجاري.

وقال شطة لـFilGoal.com يوم الأثنين: "الأهلي قادر على الفوز على ركرياتيفو والتأهل لدور الـ16".

وأضاف "على مارتن يول تجهيز خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم وعلاج تسرع اللاعبين في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع "أرى أن يلعب الأهلي بماليك إيفونا وعمرو جمال كثنائي هجوم لترجمة الفرص إلى أهداف".

وأتم "دفاع الأهلي نقطة خطر كبيرة وحوله العديد من علامات الاستفهام ولابد من استفاقة دفاعية".

واهتزت شباك الأهلي بهدف وحيد مع مارتن يول في المباراتين التي قادهما، كان لصالح مصر للمقاصة من خطأ مزدوج بين أحمد حجازي وأحمد عادل عبد المنعم في لقاء انتهى 2-1 لصالح الفريق الأحمر.