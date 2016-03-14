أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شطة لـ في الجول: دفاع الأهلي علامات استفهام.. وهذه نصيحتي لمارتن يول

Google+ Print
شطة لـ في الجول: دفاع الأهلي علامات استفهام.. وهذه نصيحتي لمارتن يول شطة لـ في الجول: دفاع الأهلي علامات استفهام.. وهذه نصيحتي لمارتن يول

يرى مصطفى عبد المنعم "شطة" رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن دفاع الأهلي حوله علامات استفهام بسبب أدائه.

وتعادل الأهلي سلبيا مع ركرياتيفو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على أن يتضيفه يوم 19 مارس الجاري.

وقال شطة لـFilGoal.com يوم الأثنين: "الأهلي قادر على الفوز على ركرياتيفو والتأهل لدور الـ16".

وأضاف "على مارتن يول تجهيز خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم وعلاج تسرع اللاعبين في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع "أرى أن يلعب الأهلي بماليك إيفونا وعمرو جمال كثنائي هجوم لترجمة الفرص إلى أهداف".

وأتم "دفاع الأهلي نقطة خطر كبيرة وحوله العديد من علامات الاستفهام ولابد من استفاقة دفاعية".

واهتزت شباك الأهلي بهدف وحيد مع مارتن يول في المباراتين التي قادهما، كان لصالح للمقاصة من خطأ مزدوج بين أحمد حجازي وأحمد عادل عبد المنعم في لقاء انتهى 2-1 لصالح الفريق الأحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر