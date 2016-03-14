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عبد الحميد بسيوني باكيا بعد الفوز على المصري: لم أتوقع ما حدث

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عبد الحميد بسيوني باكيا بعد الفوز على المصري: لم أتوقع ما حدث عبد الحميد بسيوني باكيا بعد الفوز على المصري: لم أتوقع ما حدث

لم يتوقع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود ما حدث في مباراة فريقه أمام المصري والتي فاز بها بثلاثة أهداف لهدف.

وحقق حرس الحدود انتصاره الأول في الدوري المصري بعد مرور 22 جولة وذلك بعدما تغلب على المصري يوم الاثنين في ملعب الإسماعيلية.

وجاء كل أهداف حرس الحدود في أول 10 دقائق من المباراة في مفاجأة لم يتوقعها المدير الفني للفريق.

وتحدث عبد الحميد بسيوني لقناة "أون تي في" عقب نهاية المباراة باكيا"لم أتوقع ما حدث".

وأوضح"كنت أعرف إننا سنقدم مباراة جيدة فقد استعدينا بشكل جيد".

وشدد"لكن لم أتوقع ما حدث أن نسجل ثلاثة أهداف في 10 دقائق مثل مفاجأة بالنسبة لي".

وأتم"أتمنى أن تكون هذه هي بداية العودة للنتائج الجيدة وأن تساعدنا على إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط والبقاء في الدوري خلال الموسم المقبل".

ويحتل حرس الحدود المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط.

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